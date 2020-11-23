Промсвязьбанк предоставил одному из крупнейших в мире производителей золота Навоийскому горно-металлургическому комбинату (Узбекистан) возобновляемую кредитную линию в размере 200 млн долларов.

Деньги пойдут на финансирование инвестиционных проектов компании, сообщает пресс-служба кредитной организации.

ГП «Навоийский ГМК» входит в десять крупнейших мировых производителей золота. Объем производства золота ГП «НГМК» в 2019 году составил 2,4 млн тройских унций. Золотые слитки 999,9 пробы производства ГП «Навоийский ГМК» сертифицированы и торгуются на Лондонской бирже драгоценных металлов.

