🔹 Число убыточных банков достигнет пика в 2021 году, считают опрошенные Банки.ру эксперты. По мнению «Эксперт РА», к середине следующего года со снижением регулятивного капитала могут столкнуться до 50% кредитных организаций. Аналитики представили актуализированный индекс здоровья банковского сектора по итогам трех кварталов 2020 года. Он показывает долю банков, которые, по мнению экспертов, не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев.

🔹 Более 12% из 378 действующих российских банков по состоянию на начало октября 2020 года прямо или опосредованно контролировались государством. Динамика их показателей говорит о росте государственного влияния в банковском секторе, констатируют аналитики Банки.ру в исследовании, посвященном этому сегменту рынка. Совокупная чистая прибыль госбанков увеличилась почти в 13 раз, несмотря на рост среди них числа убыточных игроков (зачастую это банки, санируемые с участием госструктур).

🔹 Большинство россиян (64%) указали на падение доходов в 2020 году, и только 9% жителей России отметили, что их доходы выросли. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сервиса «Работа.ру».

🔹 Эксперты фиксируют рост мошеннических операций по всему миру в различных формах. Также велик риск попасть в финансовую пирамиду и потерять немалые средства. Как распознать эту схему, что делать и как компенсировать ущерб — рассказываем в статье.