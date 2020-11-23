МТС Банк расширяет программу рефинансирования кредитов для физических лиц. Теперь клиенты сторонних банков могут объединить лимиты нескольких кредитных карт, оформив универсальную карту MTS Cashback, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Воспользовавшись новой программой рефинансирования, клиенты могут закрыть текущие задолженности по кредитным картам, бесплатно переведя денежные средства с универсальной карты MTS Cashback на кредитные карты других банков. Перевод без комиссии за счет кредитных средств возможен в течение 90 дней со дня выдачи карты», — говорится в релизе.

Кроме того, по универсальной карте MTS Cashback действует длительный льготный период — до 111 дней, в течение которого погашение задолженности по сторонней кредитной карте — без процентов.

Условия программы рефинансирования: