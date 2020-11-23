МТС Банк расширяет программу рефинансирования кредитов для физических лиц. Теперь клиенты сторонних банков могут объединить лимиты нескольких кредитных карт, оформив универсальную карту MTS Cashback, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Воспользовавшись новой программой рефинансирования, клиенты могут закрыть текущие задолженности по кредитным картам, бесплатно переведя денежные средства с универсальной карты MTS Cashback на кредитные карты других банков. Перевод без комиссии за счет кредитных средств возможен в течение 90 дней со дня выдачи карты», — говорится в релизе.
Кроме того, по универсальной карте MTS Cashback действует длительный льготный период — до 111 дней, в течение которого погашение задолженности по сторонней кредитной карте — без процентов.
Условия программы рефинансирования:
- максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. рублей, но не более 1,5 млн рублей (или 50 операций) в течение одного календарного месяца для одной карты;
- минимальная сумма внесения средств на счет — 5% от суммы задолженности, но не менее 100 рублей;
- максимальный кредитный лимит — 500 тыс. рублей;
- процентная ставка от 11,9% годовых — после окончания льготного периода кредитования. Банк устанавливает ставку для каждого клиента индивидуально;
- для погашения задолженности возможно использовать свои собственные средства в дополнение к кредитным;
- клиенту необходимо закрыть кредитные карты других банков после погашения задолженностей по ним;
- без предоставления справок и подтверждения дохода.