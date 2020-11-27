Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк «Открытие» предлагает рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%. Новая ставка действует для рефинансирования ипотеки, оформленной в сторонних банках с отношением «кредит/залог» не более 70% и программой страхования. Для кредитов с отношением «кредит/залог» до 80% применяется ставка 7,8%. Сумма кредита — от 0,5 млн до 30 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.

СберБанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками. Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы «Сбером».

Оформить сельскую ипотеку в Россельхозбанке можно будет под ставку от 1,9% годовых. Теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели зарплатные клиенты смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний — от 2,2% годовых.