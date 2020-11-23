Правительство Китая выбрало еще один город, где будет проведено тестирование цифрового юаня. Власти Сучжоу 12 декабря распределят национальную криптовалюту среди жителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное издание The Paper.

Распределение цифровых монет пройдет таким же образом, как и при первом тестировании в городе Шэньчжэнь, уточнили в издании. Тогда криптовалюта распределялась среди участников лотереи. Каждому из победителей досталось по 200 юаней (около 30 долларов), всего монеты получили 50 тыс. человек.

Издание уточняет, что в рамках нового тестирования будет проверена еще одна функция. Она позволит совершать платежи в офлайн-режиме. Для этого пользователям будет достаточно поднести друг к другу два устройства, на которых установлены кошельки для хранения цифрового юаня, например, смартфон к терминалу.

Власти КНР 11 ноября сообщили, что в Пекине запланирован общегородской пилотный проект по испытанию цифрового юаня, который пройдет по аналогии с тестированием в Шэньчжэне. Также в правительстве объявили, что Институт исследования цифровой валюты Народного банка Китая планирует создать «зоны тестирования признаваемой законом цифровой валюты».



Точная дата запуска цифрового юаня неизвестна. Но Китай готовится использовать национальную цифровую валюту в Пекине во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году, рассказывал в октябре глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн.