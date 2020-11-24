В этом году выплаты членам правления в большинстве крупных банков заметно снизились, пишет «Коммерсант» . Однако это не коснулось банков, находящихся на санации, выплаты руководству которых выросли в два-три раза. Издание проанализировало выплаты правлению и ключевому управленческому персоналу крупнейших банков по итогам девяти месяцев 2020 года. Так, в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) выплаты увеличились в 2,8 раза, до 47,5 млн рублей, в Мособлбанке — в 2,4 раза, до 76,3 млн рублей, в МИнБанке — в 1,9 раза, до 31,8 млн рублей, в банке «Пересвет» — всего на 7%.

В санируемых банках рост выплат связывают с тем, что временная администрация получала доход за счет регулятора. Как отметили в АТБ, вознаграждение членам правления установлено «по рынку» и зависит от выполнения ключевых показателей эффективности. В Мособлбанке пояснили, что увеличение суммы вознаграждения в 2020 году произошло в связи с доукомплектованием штата топ-менеджеров для исполнения плана финансового оздоровления. Также в 2020 году руководству банка было выплачено переменное вознаграждение.

Ранее, когда «глубина стресса» из-за вспышки пандемии была неясна, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина указывала, что банки должны ограничить выплаты бонусов и дивидендов, «поддержать свою «подушку безопасности», чтобы использовать ее для заемщиков и выдачи новых кредитов. В СберБанке заявили о намерении вдвое снизить выплаты топ-менеджерам в 2020 году. ВТБ снизил объем выплат в 4,6 раза. В три раза сократил выплаты Совкомбанк. Также снизили выплаты другие кредитные организации.

Аналитики Банки.ру сравнили зарплаты в российских банках за полугодие Среднемесячная зарплата сотрудников банков топ-50 в первом полугодии 2020-го составила 127,8 тыс. рублей, что на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.



По словам экспертов, выплаты и бонусы топ-менеджерам в идеале отражают эффективность деятельности банка; если банки зарабатывают меньше, что естественно в текущей среде, то и бонусы меньше. У банков на санации система мотивации правления скорее отражает эффективность процедур санации. Выплаты и результаты их в меньшей степени зависимы от рынка и среды и в большей степени — от выполнения пунктов плана финансового оздоровления, отметили эксперты.