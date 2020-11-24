Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg, пишет РБК .

Состояние Маска оценивается в 127,9 млрд долларов, он обогнал в рейтинге Билла Гейтса, состояние которого оценивается в 127,7 млрд долларов. На первой строчке с большим преимуществом по-прежнему находится глава корпорации Amazon Джефф Безос с 182 млрд долларов.

В рейтинге миллиардеров Forbes Маск (110,4 млрд долларов) занимает четвертое место. В первую тройку богатейших людей мира по версии журнала входят Безос (181,3 млрд долларов), глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (140,4 млрд долларов) и Гейтс (118,5 млрд долларов).

На прошлой неделе Маск обогнал в обоих рейтингах Марка Цукерберга, сместив его на пятое место. Bloomberg оценивает состояние основателя Facebook в 102 млрд долларов, Forbes — в 98,6 млрд долларов.