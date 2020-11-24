Арбитражный суд Москвы 17 ноября вынес определение об удовлетворении в полном объеме требований Агентства по страхованию вкладов в размере 5,3 млрд рублей к лицам, контролировавшим Дорис Банк. Об этом АСВ сообщило во вторник, 24 ноября.

«В частности, суд постановил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Мухиева М. М., Янчука М. Н., Попова А. В., Дитюка А. И., Ижейкину Н. М., Холкину Н. А., Завадского В. Г., Рябчикову О. В.», — указано в релизе.

Как сообщалось, АСВ в октябре 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Дорис Банка Магомеда Мухиева, Михаила Янчука, Андрея Попова, Александра Дитюка, Натальи Ижейкиной, Натальи Холкиной, Владимира Завадского и Ольги Рябчиковой к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере около 5,297 млрд рублей. Напомним, Андрей Попов, основной бенефициар банка Александр Дитюк и Наталья Ижейкина входили в совет директоров банка (Попов его возглавлял). Владимир Завадский и Ольга Рябчикова были членами правления.

АСВ в качестве конкурсного управляющего установило, что в период с июля по октябрь 2015 года контролирующими лицами банка «совершались действия по выдаче кредитов организациям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности или ведущим ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования банком, и приобретению прав требования по технической ссудной задолженности юридических лиц; размещению денежных средств на корреспондентских счетах, открытых в банках, имевших признаки банкротства». Кроме того, руководителем не принимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства банка.



Как предполагается, Дорис Банк наряду с еще рядом банков входил в неформальную банковскую группу Анталбанка, теневым владельцем которого считается Магомед Мухиев. Газета «Коммерсант» в апреле 2018 года сообщала о начале процесса над организованным преступным сообществом во главе с Мухиевым и Янчуком. Но из них перед судом, по информации издания, предстал только Мухиев, а Янчук ранее успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В августе 2019 года Магомед Мухиев был приговорен к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа. Замоскворецкий районный суд Москвы признал его виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков: центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд рублей.