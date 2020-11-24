Количество жалоб российских потребителей на страховщиков за девять месяцев текущего года составило 23,3 тыс., что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и повышению доступности финансовых услуг Банка России Иван Козлов на конференции «Эксперт РА» «Страхование жизни: трансформация рынка».

«Традиционно самую большую долю занимает ОСАГО, — отметил он. — Количество жалоб на страхование жизни существенно меньше — 900, что на 47% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. По инвестиционному и накопительному страхованию жизни поступило 400 жалоб, что на 57% ниже, чем год назад».

По словам Козлова, основное сокращение количества жалоб пришлось на период пандемии и ограничительных мер во II квартале, а в III квартале показатель немного подрос. При этом на 32% уменьшилось число жалоб на мисселинг.



«В ИСЖ и НСЖ основные проблемы, с которыми сталкиваются потребители финансовых услуг, — это неразъяснение ключевых условий договоров клиентам в части негарантированного инвестиционного дохода, наличия выкупных сумм, необходимости вносить ежегодный взнос по НСЖ и других вопросов», — уточнил он.