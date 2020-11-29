✅ Экономика России достигнет докризисного уровня в середине 2022 года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Согласно базовому прогнозу ЦБ, спад в российской экономике в 2020 году составит до 4—5%, в 2021-м ВВП вырастет на 3—4%, в 2022-м — на 2,5—3,5%, в 2023-м — на 2—3%. Рост кредитования в РФ происходит без опасного увеличения долговой нагрузки, считает председатель ЦБ, при этом она призвала своевременно завершить программу льготной ипотеки на новостройки. Набиуллина также рассказала о рисках в развитии банковских экосистем. По ее словам, ЦБ планирует внести изменения в регулирование банков для ограничения этих рисков.



✅ Центробанк определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2020 года. По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но есть исключение. При этом средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады ноября составила около 4,54% годовых после примерно 4,42% за первую декаду, говорится в материалах ЦБ.

✅ Нормативы Банка России в октябре 2020 года нарушали десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Восемь из них находятся в процессе финансового оздоровления. На 1 ноября 2020 года в России было зарегистрировано 372 банка (249 — с универсальной лицензией и 123 — с базовой лицензией).

✅ Клиенты, погасившие или рефинансировавшие ипотечный кредит, продолжают сталкиваться с увеличением сроков возврата закладных. После снятия ограничений весной число жалоб на задержки при снятии или перерегистрации обременения только растет, сообщают в кредитных организациях. В «Народном рейтинге» Банки.ру увеличивается число жалоб на задержки при снятии обременения с ипотечных квартир. Клиенты, которые погасили кредит или рефинансировались в другом банке, месяцами ждут закладную из Росреестра.



✅ Более 12% из 378 действующих российских банков по состоянию на начало октября 2020 года прямо или опосредованно контролировались государством. Динамика их показателей говорит о росте государственного влияния в банковском секторе, констатируют аналитики Банки.ру в исследовании, посвященном этому сегменту рынка. Совокупная чистая прибыль госбанков увеличилась почти в 13 раз, несмотря на рост среди них числа убыточных игроков (зачастую это банки, санируемые с участием госструктур).

💰Fingram: что нужно знать о финансовой пирамиде Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров может компенсировать потерянные средства.

✅ Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (GDR, соответствует одной акции класса А) TCS Group на 14 млн долларов. В сообщении группы также указывается, что Хьюз продал небольшую долю принадлежащих ему ценных бумаг, а операции с GDR были совершены по личным причинам.

✅ Темой нового выпуска инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» стали биржевые товары. Частный инвестор, специалист по срочным рынкам Илья Коровин сделал экскурс по товарному ассортименту Московской и Санкт-Петербургской бирж, рассказал о плюсах и минусах инвестиций в товары через ETF и фьючерсы, о том, чем опасны производные финансовые инструменты, как снизить риски работы с ними.