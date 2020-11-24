МСП Банк планируют объединить с Банком ДОМ.РФ, а Государственную Транспортную Лизинговую Компанию — с «ВЭБ-лизингом» в рамках оптимизации институтов развития. Об этом накануне сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

СМИ в понедельник написали о планах правительства ликвидировать ряд структур в рамках реформы институтов развития. Позже о подробностях оптимизации рассказал глава правительства на оперативном совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что оптимизировать структуру институтов развития планируется по четырем направлениям.

Во-первых, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе «ВЭБ.РФ» с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, «Роснано» и четырех фондов: «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.

Во-вторых, часть функций еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБом и федеральными органами исполнительной власти. Сами эти институты развития будут ликвидированы.

СМИ: правительство ликвидирует восемь институтов развития В рамках реорганизации часть функций ликвидируемых институтов перейдут к «ВЭБ.РФ».

Кроме того, предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив структуры со схожим функционалом. «Речь идет о двух лизинговых компаниях — ГТЛК и «ВЭБ-лизинге», которые будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Также будет создан Универсальный банк — на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ. А Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. К Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований. Кроме того, Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций», — рассказал Мишустин, отметив, что «все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития».

Кабмин готовит законодательную базу по объединению фондов ЖКХ и дольщиков Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«И четвертое. В новой структуре будут сохранены стратегически важные организации, которые нацелены на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны. Это «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», Росавтодор, «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму», — добавил премьер, чье выступление приводится на сайте Кабмина.



«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — заключил он.