МТС Банк запустил акцию «До 6,5% годовых на остаток по накопительному счету» для новых клиентов банка, оформивших карты «МТС Деньги Weekend» и MTS Cashback. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новые клиенты МТС Банка, оформившие дебетовые карты «МТС Деньги Weekend» и универсальные карты MTS Cashback с 20 ноября по 31 декабря 2020 года, становятся участниками акции «До 6,5% годовых на остаток по накопительному счету», — говорится в релизе.

Накопительный счет Weekend/Cashback автоматически открывается клиентам банка в рамках обслуживания одноименных карт.

Повышенная ставка в размере 6,5% годовых начисляется на остаток до 300 тыс. рублей и при поддержании ежедневного неснижаемого остатка 10 тыс. рублей. Период начисления повышенных процентов — два календарных месяца, следующих за месяцем открытия карты.

Клиенты могут пополнять и совершать переводы с накопительного счета на все счета и карты МТС Банка, а также в сторонние банки через мобильное приложение МТС Банка.

Кроме того, управлять накопительным счетом в связке карта/счет можно через СМС-сервис «Помощник 2121», доступный для абонентов всех крупных операторов связи. Для трансакции на короткий номер 2121 необходимо отправить СМС с текстом «пополнить/вывести сумма ХХХХ», где ХХХХ — это последние четыре цифры карты, а затем подтвердить операцию вводом СМС-кода.

Оформить карты «МТС Деньги Weekend» и MTS Cashback на пластике можно через онлайн-заявку на сайте, а также в офисах МТС Банка и салонах МТС. Виртуальную карту MTS Cashback можно оформить на сайте банка или через мобильные приложения «МТС Банк» и «Мой МТС».

В банке напоминают, что накопительный счет — одна из возможностей получения пассивного дохода. Выплата процентов по накопительному счету производится ежемесячно без ограничения операций.