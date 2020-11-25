Специалисты выявили и заблокировали за год на 118% больше фишинг-ресурсов, говорится в сообщении Group-IB. Аналитики объясняют этот рост пандемией: веб-фишинг как одна из наиболее простых схем заработка привлекла внимание большей аудитории, лишившейся доходов. Фишеры подстроились под новую реальность и начали проводить атаки на сервисы и отдельные бренды, которые ранее не имели для них особого экономического эффекта.

С начала года наблюдается рост фишинговых атак, где применяются многоходовые сценарии. Так, с жертвой предварительно устанавливают контакт (например, посредством мессенджера), создают вокруг нее атмосферу легитимности действий и только после этого направляют на фишинговую страницу. Пользователь получает уникальную ссылку, которая становится неактивной после первого открытия. Если он перешел по ссылке хотя бы раз, то получить этот же контент повторно для сбора доказательной базы не получится и процесс блокировки фишингового ресурса усложняется.

Наибольшее количество фишинга было создано под онлайн-сервисы (39,6%). Далее следуют почтовые сервисы (15,6%), финансовые учреждения (15%), облачные хранилища (14,5%), платежные сервисы (6,6%) и букмекерские конторы (2,2%). Практически исчезли фишинг-ресурсы, нацеленные на криптовалютные проекты в силу угасания интереса к ICO-проектам.