Райффайзенбанк подключил сервис «Кошелек Pay», который позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона.

Как указано в сообщении «Райффайзена», «Кошелек Pay» доступен для держателей карт платежных систем Mastercard и Visa. Достаточно скачать приложение «Кошелек» в магазине приложений и добавить данные банковской карты. Также в приложении можно хранить и использовать бонусные и дисконтные карты, купоны и сертификаты. Совершать покупки можно бесконтактно с помощью смартфона с технологией NFC или в самом приложении.



Руководитель направления Daily Banking Райффайзенбанка Павел Лоуцкер уточнил, что при этом кешбэк по «Кэшбэк карте» будет учитываться стандартным способом: «1,5% рублями за повседневные покупки вернется на счет клиента».

