При развитии экосистем вокруг финансовых организаций возникают риски как для потребителей, так и для инвесторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме. ЦБ планирует внести изменения в регулирование банков для ограничения этих рисков.

По словам Набиуллиной, российский рынок близок к появлению игроков, способных обслужить все потребности человека, предложив ему услуги от банковского счета и страховки до стриминговых сервисов, телемедицины и доставки продуктов.

«Здесь возникают вопросы и для потребителей, которые уже не знают, в банк они обратились или в супермаркет и кто гарантирует сохранность их средств, и для инвесторов, которые иногда не могут отследить риски, возникающие в разных сегментах экосистемы. Должны также решаться и вопросы, связанные с надежностью работы с персональными данными людей», — отметила глава Банка России.

По мере роста вложений в экосистему могут появляться и бизнес-риски для самих банков и их кредиторов, считает она. «Это означает, что для поддержания финансовой стабильности для надежного развития сервисов нам как регулятору важно держать руку на пульсе, с тем чтобы своевременно выявлять и ограничивать эти риски», — подчеркнула Набиуллина.



Глава ЦБ предложила ввести стандарты раскрытия информации о вложениях в экосистему в отчетности банков. «Регулирование также должно учитывать развитие такой деятельности у банков. Мы готовим необходимые изменения, при этом будем учитывать принцип пропорциональности, чтобы на рынке могло появиться больше участников и была обеспечена здоровая конкуренция на благо потребителей», — сказала председатель Банка России. По ее словам, регулятор скоро представит соответствующий доклад.