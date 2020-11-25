ЦБ направит законопроект о правилах продажи банками финансовых продуктов в Госдуму в осеннюю сессию, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в нижней палате парламента.

Председатель Центробанка отметила, что регулятор уже начал внедрение паспортов финансовых инструментов — документов с описанием основных характеристик и рисков того или иного продукта. Две крупнейшие саморегулируемые организации профессиональных участников финрынка уже разрабатывают стандарты паспортов по сложным инвестиционным продуктам и планируют их внедрение на 2021 год, рассказала Набиуллина.

«Но у нас в банковской системе нет саморегулирования. Мы обсуждали этот вопрос с банковскими ассоциациями, и банки в обозримой перспективе не готовы к созданию СРО», — напомнила Набиуллина. При этом большая часть инвестиционных продуктов продается именно через банки, подчеркнула она.

«Поэтому мы также считаем необходимым уже законодательное закрепление правил продажи финансовых продуктов банками. Здесь вместо стандартов паспортов продуктов, которые разрабатываются СРО, может быть только вариант установления требований Банком России на основании закона. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается и планируется к внесению в эту сессию», — рассказала глава ЦБ.



Напомним, летом 2019 года Набиуллина заявила о необходимости ввести институт саморегулирования для банков в сфере защиты прав потребителей. Однако позже Банк России отказался от этой идеи, поскольку банки были не готовы к введению саморегулирования. Позже первый зампред ЦБ Сергей Швецов отмечал, что регулятор хочет получить право законодательно устанавливать правила продажи банковских и небанковских продуктов населению.