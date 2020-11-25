Севергазбанк сокращает пакет документов для получения потребительских и ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь клиенты могут оформить заявку, имея на руках только паспорт. Документы, подтверждающие величину дохода и трудовую занятость, могут быть получены в офисе банка в электронном виде.



«Банк принимает в электронном виде выписку о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, справку о назначенной пенсии, справку по форме 2-НДФЛ, а также документы, подтверждающие трудовую занятость заемщика», — говорится в релизе.

Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (выписка из Пенсионного фонда России — форма СЗИ-ИЛС) подтверждает доходы клиента в виде заработной платы и назначенной пенсии. Выписку из Пенсионного фонда РФ можно получить только при наличии подтвержденной записи на сайте «Госуслуги». При отсутствии таковой записи сотрудники банка в офисе могут создать ее для клиента при наличии паспорта и СНИЛС.

Справку о назначенной пенсии клиент также может самостоятельно заказать на «Госуслугах» или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, направив в банк по электронной почте. Кроме того, информация о назначенной пенсии содержится в выписке из ПФР (СЗИ-ИЛС).

Банк также в электронном виде принимает документы, подтверждающие трудовую занятость. «Это осуществляется в виде выписки из электронной трудовой книжки, сформированной на сайте «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте ПФР. Данный документ клиент также может сформировать, находясь в офисе банка, и направить на электронную почту своего кредитного менеджера», — отмечают в банке.

Таким образом, при наличии электронных документов бумажные версии в офис предоставлять не требуется. При этом, используя смартфон, клиент на консультации у менеджера может заказать все документы сам и направить их сразу на почту менеджера.

Заявку на ипотечный или потребительский кредит с электронными документами также можно подать на официальном сайте банка, нажав на главной странице на кнопку «Онлайн-заявки». На основании данных документов банк принимает окончательное решение о предоставлении кредитов.