РГС Банк предложил своим клиентам устроить «тест-драйв» дебетовым картам «Мир автомобилиста» и «Дорожная карта» — в течение трех месяцев не платить за обслуживание и оценить все преимущества от использования продуктов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При этом функционал карт доступен клиентам в полном объеме, в том числе и повышенный кешбэк в категориях «Авто», «Еда» и «Развлечения», скидки и привилегии от платежных систем и возможность подключения дополнительных сервисных услуг», — говорится в релизе.



По истечении периода тест-драйва, если клиент примет решение продолжить пользование картой, будет включаться условно бесплатное обслуживание.

Комиссия за ежемесячное использование карты может не взиматься при выполнении простых условий: если среднемесячный остаток составит от 30 тыс. рублей по карте «Мир автомобилиста», а по «Дорожной карте» — минимальный неснижаемый остаток составит от 50 тыс. рублей или при ежемесячном обороте по карте при оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях (от 15 тыс. рублей по карте «Мир автомобилиста», от 30 тыс. рублей по «Дорожной карте» ).

Управлять банковскими картами можно через интернет-банк или в мобильном приложении. По картам предусмотрено бесплатное получение наличных более чем в 93 тыс. банкоматов собственной и партнерской сети (Альфа-Банк, «Открытие», ВТБ, СберБанк).

