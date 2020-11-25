Вероятность возникновения так называемого ипотечного пузыря в России сейчас находится на минимальном уровне, уровень просрочки по жилищным кредитам не превышает 1%, признаков роста невозврата таких кредитов не наблюдается. Об этом свидетельствуют аналитические данные экосистемы недвижимости ВТБ.

«Основными факторами стабильного развития российского рынка сегодня являются приемлемый уровень долговой нагрузки населения, отсутствие ипотеки по плавающей ставке и валютной ипотеки, а также кредитов без первоначального взноса и подтверждения дохода заемщика», — говорится в сообщении банка.

Первым фактором устойчивости ипотечного рынка в РФ, указывают аналитики, сегодня является отношение остатка долга по ипотеке к ВВП. В России оно сейчас составляет всего 8%, в то время как, к примеру, в США в 2007—2008 годах оно доходило до 73%. В США долги по ипотеке в три раза превышали реальные располагаемые доходы граждан и находились на уровне 127%. В России долг по ипотеке сегодня в среднем более чем в два раза ниже доходов населения — порядка 45%. Это говорит о том, что российским заемщикам сейчас в среднем в три раза легче платить ипотеку, чем американским 13 лет назад, отмечают эксперты.

Вторым фактором является отсутствие в России практики выдачи жилищных кредитов с плавающими ставками, а также кредитов без первоначального взноса. В США перед крупнейшим ипотечным кризисом доля таких кредитов доходила до 18% и 20% соответственно. В России минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 15%. По статистике ВТБ, ипотечные заемщики на 33% финансируют покупку из собственных средств. Поэтому даже резкие изменения рынка не вызовут для российских банков серьезных последствий с точки зрения переоценки залогов.

Третий фактор заключается в продуманной стратегии по работе с секьюритизированными ипотечными займами, отмечают эксперты. Их отношение к ВВП нашей страны составляет всего 0,4% — в 875 раз ниже, чем в США в 2007 году, где оно превысило 350% ВВП. По сути, на каждый ипотечный кредит там было выпущено по несколько серий разных облигаций. Сложилась ситуация, как будто каждый дом или квартира заложены и перезаложены много раз, и каждый раз по ним в долг получены реальные деньги.

«Рост цен на недвижимость в России в этом году провоцируют высказывания о возможном возникновении ипотечного пузыря на рынке. Однако, по нашей оценке, объем ипотечной задолженности населения, качество ипотечного портфеля и уровень долговой нагрузки населения не соответствуют «предкризисному» периоду. Российские банки защищены от колебаний рынка адекватными требованиями к потенциальным заемщикам, а граждане в абсолютном большинстве справляются с обслуживанием кредитов – показатель просрочки не превышает 1%. Таким образом, можно делать вывод о том, что российский ипотечный рынок в настоящее время достаточно устойчив и учитывает последствия минувших кризисов на рынках других стран», — комментирует заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.