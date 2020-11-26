Банки запускают акции к «Черной пятнице» и сезону распродаж. Большинство программ традиционно связаны с повышенными скидками и кешбэком у партнеров, однако в этом году банки особое внимание уделили предложениям для предпринимателей. Банки.ру изучил акции крупнейших кредитных организаций.

Кешбэк и скидки

Большинство банковских акций, приуроченных к «Черной пятнице», предполагают повышенное начисление бонусов или кешбэка. Так, в приложении «Тинькофф» до конца ноября можно получить кешбэк в 10% на технику и другие категории товаров в разделе «Сервисы». Кроме того, банк проводит розыгрыш для клиентов, которые совершат покупки с 27 по 30 ноября включительно. Победителям «Тинькофф» вернет до 50 тыс. потраченных рублей.

Участники программы лояльности «Мультибонус» ВТБ в течение недели с 23 по 29 ноября могут воспользоваться специальными предложениями от банка и компаний-партнеров. В разделе «Черная пятница» каталога «Мультибонуса» клиентов ждут скидки в размере до 50% на товары и услуги, в частности на бытовую технику и электронику в «Технопарке», на мебель, декор и освещение в DesignBoom, на товары для животных в PetShop. В программе лояльности также появятся дополнительные предложения от партнеров с повышенным кешбэком в размере до 15%, к примеру, на покупки в OBI, «Л'Этуаль», Ralf Ringer, Ostin, Wolford, La Roche-Posay и других магазинах.

Держателей карт «Русского Стандарта» ждут скидки и повышенный кешбэк в Kari (1 тыс. рублей по промокоду), в интернет-магазинах Puma и «Спортмастер» (5% кешбэка на все покупки по специальной ссылке), «Технопарк» (5% кешбэка), LG (6% кешбэка), Samsung (45% по промокоду), в онлайн-магазине Pandora (6% кешбэка), в Sunlight (10% скидки по промокоду), а также в интернет-магазинах «Золотое яблоко» (5% кешбэка по специальной ссылке), «Иль де Боте» и Sephora (скидка в 35% по промокоду). Кроме того, клиенты банка получат скидку 10% по промокоду на доставку продуктов из гипермаркетов «О'Кей».

С 27 по 29 ноября пользователи «QIWI Кошелька» смогут получить повышенный кешбэк — до 24%. В акции примут участие 22 компании-партнера, включая AliExpress, ASOS, Adidas, Nike, re:Store, «М.Видео», Philips, «Л'Этуаль», Yves Rocher и другие.

Предложения по дебетовым и кредитным картам

Несколько банков предлагают выгодные условия обслуживания дебетовых и кредитных карт в честь «Черной пятницы». К примеру, «Тинькофф» предоставит бесплатное обслуживание по карте Tinkoff Platinum навсегда, если клиент оформит эту карту с 26 по 28 ноября.

Держатели карт Банка ДОМ.РФ с 23 по 27 ноября могут обменивать валюту в приложении по льготному курсу с минимальной разницей с курсом Московской биржи: 1 копейка для держателей пакета услуг «Премиальный» и 5 копеек для держателей всех других карт банка.

В преддверии «Черной пятницы» Совкомбанк запустил традиционную акцию «Черная пятница с Халвой». В этом году, предварительно зарегистрировавшись в мобильном приложении «Совкомбанк-Халва» в период с 16 по 30 ноября, держатели карт получают беспроцентную рассрочку на 12 месяцев во всех магазинах — партнерах карты «Халва» на покупки с 23 по 30 ноября.



Клиентам Ситибанка, оформившим заявку на «Просто кредитную карту» (Simplicity) на сайте банка в период «Черной пятницы» (с 20 ноября по 14 декабря), предоставляется льготный период в 180 дней с момента одобрения. Акция распространяется на любые операции, даже на снятие наличных. В течение этого периода нужно вносить только минимальный ежемесячный платеж, который составляет 5% от суммы задолженности. По истечении 180 дней для клиента действует стандартный льготный период — до 50 дней. Стоимость обслуживания будет нулевой на весь период действия карты.

С 23 по 29 ноября банк «Восточный» предлагает клиентам оформить карту «90 дней без процентов» с увеличенным кредитным лимитом (до 500 тыс. рублей), сниженной процентной ставкой (до 18% вне льготного периода) и кешбэком в размере до 20% за покупки в бонусных категориях.

Ипотека и потребкредиты

Росбанк объявил об акции «Черная пятница до конца года», которая пройдет с 27 ноября по 31 декабря 2020-го. В период акции клиенты смогут получить скидку по программе рефинансирования ипотеки в размере 0,4%, таким образом, базовая ставка по кредиту составит от 8,29%, а минимальная (при подключении опции «Ультра») — 5,79%.

Для первых 50 клиентов, оформивших заявку на ипотеку 27 ноября, Банк ДОМ.РФ предусмотрел бесплатное предоставление отчета об оценке объекта недвижимости для рефинансирования взятого в другом банке кредита в рамках программы «Легкое рефинансирование». Ипотека рефинансируется по ставке от 7,3%; отчет об оценке формируется с помощью мобильного интерфейса без посещения квартиры сотрудником оценочной компании.

Клиенты, планирующие взять потребительский кредит в Банке ДОМ.РФ, в конце ноября — начале декабря могут получить скидку по процентной ставке в размере 2,5 процентного пункта. С 23 ноября по 6 декабря каждый десятый кредит наличными в сумме свыше 1 млн рублей доступен по ставке 5%; низкая ставка действует со второго ежемесячного платежа на весь срок кредита. Программа распространяется также на рефинансирование потребкредитов и кредитных карт, оформленных в других банках.

Банк «Ренессанс Кредит» в рамках акции «Черная пятница в кредитах наличными» разыгрывает полное погашение кредитов клиентов. В акции примут участие держатели потребительских кредитов, оформленных с 27 ноября по 4 декабря 2020 года. 22 декабря участники будут проинформированы об индивидуальном номере их кредита для розыгрыша, а сам розыгрыш состоится 25 декабря. Кредиты победителей, оформленные во время акции, и проценты по ним полностью погасит банк до 30 декабря 2020 года.



Вклады

Приуроченных к «Черной пятнице» депозитов не так много. Из топ-30 банков такая акция есть только у Ситибанка, который предлагает новым премиальным клиентам открыть депозит в долларах со ставкой 1% годовых на три месяца. При этом на рынке есть большое количество сезонных осенних или новогодних вкладов. Такие предлагают ВТБ, банк «Санкт-Петербург», Экспобанк, «Зенит», Примсоцбанк, Совкомбанк, «Уралсиб», РНКБ, Новикомбанк, «Таврический», «Кубань Кредит» и другие.

Акции для предпринимателей

В этом году большое количество акций в «Черную пятницу» предназначены для малого бизнеса. Так, клиенты Альфа-Банка, открывшие расчетный счет до 30 ноября включительно, получат скидку 50% на обслуживание в течение следующих 12 месяцев, а также в течение трех месяцев эквайринг со сниженной ставкой 1,6%, конвертацию за 0,15% на любые суммы и бесплатные переводы в размере до 15 млн рублей юрлицам и ИП.

Новые клиенты Модульбанка вплоть до 13 декабря смогут открыть счет на специальных условиях. В рамках акции банк предлагает новым клиентам годовое обслуживание без абонентской платы на тарифе «Оптимальный» или 50-процентную скидку на тарифе «Безлимитный». Заявку на подключение нужно подать до 29 ноября.

Впервые акцию для предпринимателей проведет «Тинькофф Бизнес». При открытии расчетного счета до конца года, а также в январе, феврале и марте предпринимателям будет начисляться кешбэк в 1% от входящего оборота и на операции торгового и интернет-эквайринга.

Новые клиенты Банка ДОМ.РФ с 17 по 30 ноября могут рассчитывать на бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в течение трех месяцев и бонусы для развития бизнеса: бесплатное создание сайта, до 53 тыс. рублей для продвижения на площадках Mail.ru и Google, месяц бухгалтерского обслуживания, подключение федерального и городского телефонных номеров.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru