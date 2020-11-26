Лучшие интернет-банки для индивидуальных предпринимателей без сотрудников — у «Точки» и ДелоБанка, для торгово-сервисных компаний – у ДелоБанка, для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, — у Альфа-Банка. Таковы данные рейтингов Business Internet Banking Rank 2020 от исследовательской компании Markswebb, которая оценила полноту возможностей и удобство 17 российских интернет-банков для трех вышеуказанных типов банковских клиентов из сегмента малого бизнеса.

Среди интернет-банков для ИП без сотрудников лидируют продукты «Точки» и ДелоБанка. «Впервые с 2016 года лидерство «Точки» нельзя назвать единоличным — оба сервиса дают ИП максимум возможностей для управления финансами в удобной форме», — отмечают в Markswebb.

Уточняется, что «Точка», в частности, предлагает ряд новых сервисов, например становится посредником между клиентом и налоговой и берет на себя такие задачи, как управление кодами ОКВЭД и смена системы налогообложения (подача заявления на патент).

В свою очередь ДелоБанк «значительно улучшил собственный сервис документооборота, реализовав уникальное решение, которое по возможностям сравнимо с самостоятельными облачными сервисами, но лучше интегрировано с ядром интернет-банка — платежами и контрагентами». Этого пока не хватает сервисам Тинькофф Банка и Модульбанка, так же как возможности работать с документами для иностранных контрагентов — например, сформировать инвойс при получении оплаты из-за рубежа, указывают аналитики.

По их оценкам, интернет-банки Альфа-Банка, СберБанка, Тинькофф Банка, Модульбанка и «Ак Барса» функционально похожи, но отличаются уровнем удобства. Все они дают максимум возможностей по работе с отчетностью и документами. Например, помимо оплаты налогов и формирования и отправки деклараций здесь можно проводить сверку по документам и платежам и даже вести переписку с налоговой.

Этого не хватает интернет-банкам «Открытия», Совкомбанка и Райффайзенбанка, которые пока предлагают только базовые возможности документооборота: счета на оплату и акты, хранение документов в интернет-банке. Этого недостаточно для ИП, который самостоятельно ведет все финансы компании, считают составители рейтинга.

«Веста», ВТБ, Промсвязьбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Локо-Банк, «Авангард» и Банк Казани пока дают только базовые возможности бизнесу в интернет-банке. Не во всех сервисах есть онлайн-бухгалтерия и онлайн-чат, отсутствуют или только зарождаются возможности по работе с документами (счета и акты выполненных работ).

Что касается сегмента продуктов для торгово-сервисных компаний, то ДелоБанк, согласно исследованию, предлагает максимально широкий спектр собственных сервисов для приема платежей в рознице: их можно подключить в интернет-банке и удобно работать с поступлениями. Торговый и интернет-эквайринг и сервис приема платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей банк объединил в собственном решении «ДелоКасса», которое также выполняет функцию онлайн-кассы по 54-ФЗ, обеспечивает клиента товароучетной системой и системой аналитики, которые доступны в интернет-банке. Клиенты, у которых нет своего интернет-магазина, могут запустить онлайн-продажи на базе профиля в социальной сети с помощью сервиса «Выставление счетов».

«Сбер», «Точка», «Тинькофф», Альфа-Банк, «Ак Барс», Модульбанк и «Открытие» предлагают сервисы по работе с товарной базой, организации приема платежей в розничной торговле (эквайринг, куаринг, онлайн-кассы), работе с сотрудниками (выплата зарплаты, управление доступами, инструменты кадрового учета) и инструменты работы с кредитными продуктами, указано в материале. В «Точке» появились два сервиса: «Кадры» (для подготовки документов для трудоустройства нового сотрудника и расчета суммы налогов) и «Визитка» (для онлайн-продаж без интернет-магазина и товароучетной системы).

У клиентов системы «СберБизнес» появились удобные инструменты для приема платежей с возможностью построения подробных отчетов и дашборды, которые объединяют ключевые показатели по продукту, помогают контролировать текущую ситуацию и сроки, принимать решения, а также бесшовные интеграции с сервисами для работы с товарными базами «На полке» и «Моя торговля» и с площадкой «Мой склад» для организации оптовых закупок.

«Райффайзен», «Веста», Совкомбанк, Промсвязьбанк, УБРиР, ВТБ, «Авангард», Локо-Банк, Банк Казани не дают торгово-сервисной компании всех необходимых возможностей для удобного управления финансами в интернет-банке. Здесь нет управления товарной базой, кадровым учетом и базой сотрудников, ограничены возможности управления доступами к онлайн-банкингу и зарплатному проекту, нет интеграции со всеми нужными клиентам небанковскими сервисами — облачными бухгалтериями, 1с DirectBank, API и другими, заключают аналитики.

Оценивая интернет-банки с точки зрения их удобства для компаний, ведущих ВЭД, Markswebb указывает, что в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» максимально проработаны сценарии по работе с валютой: например, в форме обмена доступны не только конверсионные операции по курсу банка, но и биржевой курс в режиме реального времени, можно совершить ордерную сделку и ознакомиться с графиками изменения курсов. Максимально развиты сделочный учет документов валютного контроля и движения средств в валюте, возможности по формированию инвойсов и календарь валютного контроля, отслеживание статуса валютного платежа внутри банка и за его пределами (трекер SWIFT-GPI).

В интернет-банках «Ак Барса», ДелоБанка, СберБанка и «Точки» доступны обмен валюты онлайн по курсу биржи, ордерные сделки, группировка платежей и документов в рамках контракта, отслеживание статуса платежей внутри банка и за его пределами, календарь/дашборд по важным событиям с возможностью перехода к целевому действию, формирование инвойсов.

Кроме того, почти каждый банк предлагает уникальные решения: «Ак Барс» — инструмент для запросов у банка разнообразных документов ВЭД (от ведомостей банковского контроля и таможенных деклараций по контрактам до подробного перечня допущенных нарушений валютного законодательства), СберБанк — дашборд по управлению событиями ВЭД и валютного контроля и бесшовный переход к площадке поиска зарубежных контрагентов, «Точка» — комплексный сервис для выхода на зарубежный рынок.

«Тинькофф», Модульбанк, «Открытие» показывают высокий уровень сервисов по выплате зарплаты, управлению доступами, работе с контрагентами и рублевыми документами. Специфические задачи компании, ведущей ВЭД, решаются полно и удобно: можно обменять валюту онлайн по курсу банка или биржи, провести ордерную сделку. В Модульбанке и Тинькофф Банке есть зеленый коридор валютного контроля, а в «Открытие Бизнес Портале» — сделочный учет документов валютного контроля, сервис проверки контрагентов в Китае и инструмент «Контроль сроков».



«Веста», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, ВТБ, УБРиР, «Авангард», Локо-Банк, Банк Казани предлагают только базовые возможности обмена валюты. Оформление валютного платежа и работа с документами валютного контроля не связаны логически или навигационно, движение средств и документы не группируются в рамках сделок, отсутствуют инструменты для контроля сроков, добавляют авторы исследования.