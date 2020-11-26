Мобильное приложение «ВТБ Онлайн» теперь доступно для всех пользователей платформы iOS и Android, то есть 9,5 млн активных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Мы полностью завершили запуск обновленного приложения для всех клиентов, так что «ВТБ Онлайн» версии 15.0 теперь может скачать любой пользователь платформ iOS и Android. При этом мы продолжим поддержку старой версии 14.52», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В ближайшее время в «ВТБ Онлайн» появятся еще несколько новых функций. «Мы планируем запустить цифровое автокредитование на ограниченное число клиентов, чтобы оформление заявки и получение решения по кредиту стало возможным за несколько минут, а уже в следующем году переведем в мобильный банк возможность оформления ипотечных заявок», — добавил старший вице-президент ВТБ.

ВТБ представил полностью обновленную версию «ВТБ Онлайн» ранее в ноябре. Приложение стало работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Радикально обновился дизайн, появилось 50 новых функций, в том числе пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана и возможность «скрыть» баланс.