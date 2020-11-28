Модульбанк расширил сервис «Зеленый лимит». Теперь предприниматели могут выводить деньги с расчетного счета на личный валютный счет с комиссией от 0,75%, защитой от блокировкок по 115-ФЗ и внимания финмониторинга банка, говорится в релизе финучреждения.

Лимит по выводу средств рассчитывается автоматически. Он основывается на данных по движению денег на счете. В пределах лимита можно выводить валюту на личный счет без ограничений.

«Банк разделил контрагентов, от которых предприниматель получает деньги, на однозначно надежных и всех остальных. В валютный зеленый лимит включаются все доходы от надежных, белых компаний, маркетплейсов и бирж (например, Google, Airbnb, Booking, Upwork, Taxifty). Полученные от них деньги можно выводить без ограничений с комиссией от 0,75%. Остальные доходы предпринимателя остаются в категории «все остальные». В личном кабинете можно проверить остальных контрагентов, отправить заявку, чтобы банк добавил их в список «зеленых», и так увеличить лимит. При этом банк гарантирует защиту от блокировок по 115-Ф3», — сказано в сообщении.