Новикомбанк завершил внедрение чат-платформы в дистанционные каналы обслуживания, говорится в релизе финучреждения.

«Онлайн-чат функционирует в личном кабинете в интернет-банке и мобильном приложении «Интер@актив» Новикомбанка. Клиенты могут оперативно получить консультации по всем продуктам и услугам банка. В чате можно передавать не только текстовые сообщения, но и документы (в виде вложений), а также изображения», — отмечается в сообщении.



Решение было реализовано на основе чата Webim, встроенного в систему дистанционного банковского обслуживания для розничных клиентов компании BSS.

