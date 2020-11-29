Севергазбанк предлагает заемщикам скидку на потребительский кредит или ипотеку при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ (форма СЗИ-ИЛС), сообщает пресс-служба кредитной организации.



По потребительскому кредиту (программа «Доступный») скидка по процентной ставке составит 0,5 процентного пункта, по ипотеке — 0,2 п. п.

«Снижение процентной ставки по кредитам применяется при подтверждении выпиской из Пенсионного фонда всех доходов заемщика, которые учитываются при принятии решения о выдаче кредита. Скидки также применяются при подтверждении платежеспособности клиента, если учитываются доходы, поступающие на зарплатную карту Севергазбанка», — говорится в релизе.

Выписка из Пенсионного фонда РФ по форме СЗИ-ИЛС подтверждает доходы физических лиц в виде заработной платы и назначенной пенсии. Данную выписку можно получить при наличии подтвержденной записи на сайте Госуслуг. При отсутствии таковой записи сотрудники банка в офисе могут создать ее для клиента при наличии паспорта и СНИЛС. Заказ выписки о доходах осуществляется либо сотрудником Севергазбанка с согласия клиента непосредственно в офисе банка, либо клиент может самостоятельно заказать выписку на сайте Госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда РФ и направить в банк на электронную почту своего кредитного менеджера.