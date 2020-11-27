МВД России совместно с Минцифры, правительством Москвы, другими заинтересованными государственными органами и бизнес-сообществом прорабатывает подходы к проведению эксперимента по запуску паспорта с электронным носителем информации на территории Москвы с последующим его распространением на всю территорию страны. Об этом в пятницу сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили, что цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также государственного управления — одна из пяти определенных президентом национальных целей развития РФ на период до 2030 года, а одно из основных направлений цифровой трансформации МВД — «переход к электронным документам личного хранения и их «двойникам» в информационной среде».

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. «Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — говорится в релизе.

Этот документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина РФ (о регистрации по месту жительства, семейном положении, детях). При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте.

Основные данные электронного паспорта будут считываться с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса.

«Подходы к организации работы всех заинтересованных сторон обсуждаются на площадках разного уровня, в том числе в правительстве Российской Федерации. Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России», — указывают в МВД.



По информации ведомства, подготовку к запуску электронного паспорта (как правового, так и технического характера) в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года.