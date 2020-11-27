СберБанк предупредил об активном использовании телефонными мошенниками роботов-помощников, которые сообщают о якобы совершенных подозрительных операциях. Об этом кредитная организация сообщает в своем Telegram -канале.

«Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников. Схема проста — если раньше звонки делали специально обученные «люди-звонари», то сейчас звонит якобы робот-помощник из «Сбера» и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной cлужбой безопасности», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что мошенники очень часто звонят с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499, тогда как настоящие звонки банка поступают с номера «900».

В банке напоминают, что можно воспользоваться специальной страницей «Сбера» «Ваша безопасность», а также проверить сайт или номер телефона на мошенничество. Любой пользователь, заполнив форму, может передать в СберБанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном номере телефона, с которого ему позвонили злоумышленники.