Россияне уменьшили бюджет, который запланирован на покупку новогодних подарков для родственников и коллег, но совсем от этого не отказались, пишет «Российская газета».

«68% намерены преподнести подарки членам семьи (в прошлом году доля таких была 74). Причем чаще так намерены поступить женщины, чем мужчины (74% против 63%), а также молодежь до 24 лет, чем респонденты старше 45 (79% против 64%)», — говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Каждый третий опрошенный — 32% от общего числа — готовит презент для своей второй половины. Причем в старшей возрастной группе дарителей меньше, чем среди молодежи.

«Мужчины преподносят новогодние сюрпризы любимым чаще, чем женщины (35% против 29%). Также чаще делают подарки своим партнерам люди с доходом более 80 тысяч рублей (38%)», — подсчитали аналитики.

Одарить друзей готовы 17% россиян, и вновь чаще такое желание высказывали молодые люди, нежели старшее поколение (в прошлом году приятные мелочи получили 24% друзей). Коллегам повезло меньше: только 6% опрошенных собираются чем-то порадовать собратьев по офису (в прошлом году таких было ровно в два раза больше).

«В среднем россияне планируют потратить на новогодние подарки 11 800 рублей, что меньше, чем в 2019-м, когда сумма была 13 500 рублей. У мужчин бюджет выше, чем у женщин: 13 500 и 9 800 рублей соответственно. Больше потратить на покупки собираются 24-летние — 12 400 рублей. Ожидаемо, что самую крупную сумму на подарки закладывают люди с высоким доходом: 16 400 рублей готовы потратить они на то, чтобы порадовать близких», — рассказали эксперты.

Подарочные бюджеты отличаются у жителей городов-миллионников. Так, дороже всего обойдутся презенты москвичам: они потратят на них 16 тыс. рублей. На втором месте — Красноярск с бюджетом 14 500 рублей. Жители Ростова-на-Дону, Воронежа и Санкт-Петербурга хотели бы уложиться в 14 тыс. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде назвали сумму 13 500 рублей.

Жители Омска, Перми, Казани, Челябинска, Новосибирска и Самары уложатся в бюджет от 12 тыс. до 13 200 рублей. А самые скромные расходы запланировали в Уфе и Волгограде: 11 400 и 11 300 рублей соответственно.

