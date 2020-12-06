✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады ноября составила около 4,44% годовых, снизившись с почти 4,54% за вторую декаду прошлого месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

✅ Ипотечные кредиты с плавающей ставкой не станут популярны в ближайшие годы, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Большинство крупнейших ипотечных банков не планирует внедрять такие продукты для физлиц. Банк России в ноябрьском «Обзоре финансовой стабильности» допускал, что в условиях достижения ставками минимального уровня кредитные организации могут быть заинтересованы в развитии ипотеки по плавающим ставкам.

✅ Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Евроазиатского Инвестиционного Банка. Финучреждение нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры. Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Дом-Банка. Выплаты страховки вкладчикам Евроазиатского Инвестиционного Банка и Дом-Банка начнутся не позднее 18 декабря.

✅ В 2020 году будет установлен рекорд по выдаче ипотеки — 3,9—4 трлн рублей, но повторить его в следующем году вряд ли удастся, и показатель не превысит 3,7 трлн рублей, свидетельствуют подсчеты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Рост в текущем году подстегнула господдержка, которая обеспечила каждую третью сделку и помогла с опережением удовлетворить часть спроса 2021 года.

✅ Цены на квартиры в новостройках в 2021 году могут вырасти на 10—12%, в Москве — до 20%, говорят участники рынка недвижимости. В текущем году средняя стоимость первичного жилья увеличилась примерно на 18%. На спрос повлияло сразу несколько факторов: льготная ипотека на первичное жилье под 6,5%, снижение ипотечных ставок на вторичные квартиры, уменьшение депозитных ставок и девальвация рубля.



✅ Наблюдая за ростом валютных курсов, каждый хотя бы раз задумывался о покупке долларов или евро. Как приобрести валюту выгодно и когда это лучше сделать, рассказываем в этой статье.

✅ Банки.ру планирует в декабре провести финансовый квиз. «Интеллектуальная битва» состоится в онлайн-формате, открыта предварительная регистрация . Мы в компании большие фанаты интеллектуальных викторин. Период пандемии и самоизоляции показал, что играть онлайн может быть не менее интересно, чем живьем.



✅ Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» хотят заплатить налоги и спать спокойно. Вместе с руководителем департамента «Интернет-брокер» компании «БКС Мир инвестиций» Игорем Пимоновым они разбираются, какие доходы от вложений в ценные бумаги облагаются налогами, как и когда надо платить эти налоги и есть ли легальные способы на них сэкономить.

