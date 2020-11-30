🔹 Портал Банки.ру подтвердил лидерство в поисковой выдаче Рунета по тематике «финансовые услуги», свидетельствуют данные исследования компании «Ашманов и партнеры». Кроме того, Банки.ру продемонстрировал наиболее динамичный рост видимости в поиске среди сайтов страховых услуг.



🔹 В 2020 году будет установлен рекорд по выдаче ипотеки — 3,9—4 трлн рублей, но повторить его в следующем году вряд ли удастся, и показатель не превысит 3,7 трлн рублей, свидетельствуют подсчеты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». Рост в текущем году подстегнула господдержка, которая обеспечила каждую третью сделку и помогла с опережением удовлетворить часть спроса 2021 года.

🔹 Росстат готовит переход на новый порядок расчета потребительской инфляции, который объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта. Об этом говорится в презентации замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко. В Росстате отметили, что предварительные оценки индекса потребительских цен, рассчитанного с помощью ККТ, планируется получить уже в 2021 году.

🔹 Коронавирус отучает россиян от наличных денег, за время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, достигла почти 40%, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления СберБанка Александр Ведяхин. По данным ЦБ, доля безналичных платежей в рознице в России выросла во II квартале на 5 п. п. до 69%.

🔹 Наблюдая за ростом валютных курсов, каждый хотя бы раз задумывался о покупке долларов или евро. Как приобрести валюту выгодно и когда это лучше сделать, рассказываем в этой статье.