СберБанк планирует запустить блокчейн-платформу для покупки цифровых финансовых активов с 1 января 2021 года, сообщил глава банка Герман Греф на Дне инвестора.

«С 1 января вступает в силу закон. Мы хотим вывести на рынок нашу новую блокчейн-платформу, которая будет предоставлять услуги по покупке цифровых финансовых активов. И там мы собираемся с самого начала реализовать возможность приобретения «зеленых» инструментов», — сказал он.

Глава СберБанка отметил, что первые эксперименты на этой платформе были проведены в 2020 году. При тестировании сервиса «Сбер» сотрудничает с партнерами из других стран, в том числе с JP Morgan, добавил Греф.

Он не исключил, что в 2021 году «Сбер» начнет экспериментировать с производством своей валюты, которая будет называться «сберкоин».

Ранее директор дивизиона «Трансакционный бизнес» банка Сергей Попов сообщал, что «Сбер» планирует выпустить токен, который станет инструментом расчета за другие цифровые финансовые активы.



Напомним, в июле Госдума приняла закон «О цифровых финансовых активах». Документ вступит в силу 1 января 2021 года. Он разрешает проводить сделки с ЦФА, но запретит криптовалюты как средство платежа в России.