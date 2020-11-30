СберБанк предлагает наделить свойствами цифровых рублей безналичные деньги. Об этом заявил зампред правления банка Анатолий Попов на круглом столе с участием ЦБ и крупных финансовых организаций.

По его словам, свойства цифровых, или «окрашенных», денег и их использование в смарт-контрактах позволят создать качественно новую кредитно-денежную систему и открыть для нее новые возможности. Например, токенизированные рубли в смарт-контрактах могут быть использованы только целевым образом: на выплату зарплаты или закупку товаров, иные операции будут автоматически блокироваться трансакционной платформой. Аналогичным образом цифровые деньги можно использовать при выплате пособий, закупке лекарств, тем самым повысив прозрачность движения денежных средств и предоставив ЦБ эффективный инструмент мониторинга.

Как отметил Попов, построение модели цифрового рубля на децентрализованной системе с использованием блокчейна повысит скорость трансакций в сотни раз и поможет предотвратить информационные сбои. По оценке СберБанка, на текущий момент в России ежедневно совершается 600 млн карточных платежей и 10—12 млн платежей юрлиц.

В ходе вебинара, посвященного обсуждению консультативного доклада ЦБ «Цифровой рубль», первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что абсолютное большинство участников финансового рынка в ходе общественного обсуждения поддерживают целесообразность введения цифрового рубля.

«Что с учетом обсуждения, которое мы провели на нескольких площадках, я хотела бы отметить: практически абсолютное большинство поддержало необходимость и целесообразность выпуска цифрового рубля», — приводит слова Скоробогатовой ТАСС.



В середине октября ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода из одного электронного кошелька в другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.