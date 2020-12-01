Ипотечные кредиты с плавающей ставкой не станут популярны в ближайшие годы, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Большинство крупнейших ипотечных банков не планирует внедрять такие продукты для физлиц.

В «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном в конце ноября, Банк России допустил, что в условиях достижения ставками минимального уровня кредитные организации могут быть заинтересованы в развитии ипотеки по плавающим ставкам. Плавающие ставки при кредитовании физлиц в России законодательно не запрещены, но сейчас практически не используются. По данным ЦБ, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле жилищных кредитов составляет менее 0,1%.

Регулятор полагает, что плавающие ставки должны предлагаться только тем заемщикам, долговая нагрузка которых останется приемлемой даже при повышении ставок. Поэтому ЦБ выразил готовность учесть в методике расчета ПДН особенности кредитов с плавающими ставками и при необходимости использовать макропруденциальные меры.

Тем не менее кредитные организации пока не спешат предлагать плавающие ставки заемщикам. Банки.ру опросил крупнейшие ипотечные банки. У ВТБ, «Открытия», банка «Санкт-Петербург», «Уралсиба», «Абсолюта» и «Зенита» нет планов по внедрению ипотечных кредитов по плавающим ставкам, Райффайзенбанк также не собирается развивать это направление. «Сбер», Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и «ЮниКредит» на запросы не ответили.

Из топ-15 по размеру ипотечного портфеля сейчас плавающие ставки клиентам предлагает банк «Центр-инвест». При этом первые десять лет срока такого кредита действует фиксированная ставка, а с 11-го года и до полного погашения кредита — ключевая ставка ЦБ по состоянию 1 октября предыдущего года плюс 3,5% годовых.

Риски для заемщика

«Плавающая ставка повышает риски для заемщиков, так как она может под воздействием экономической ситуации резко измениться не только в меньшую, но и в большую сторону», — обращает внимание пресс-служба ВТБ. Поскольку ипотека — это долгосрочное обязательство, такие условия снижают ее привлекательность для клиентов.

«Даже в развитых странах, возьмем для примера США, после кризиса 2008 года заемщики с большой осторожностью относятся к подобным продуктам», — отмечает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. В России опыт предыдущих лет не показал большого спроса на ипотеку с плавающей ставкой, констатирует зампред правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин.

Для конечного заемщика сейчас механизм плавающих ставок вполне компенсирует возможность рефинансирования, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «У россиян очень велика тяга к стабильности и избеганию любой неопределенности. Мы регулярно беседуем с нашими клиентами и не видим с их стороны спроса на ипотеку с плавающими ставками», — добавляет управляющий директор розничных кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Когда плавающие ставки станут актуальны?

Основным источником фондирования ипотеки являются вклады физлиц, средняя срочность которых значительно ниже, чем срок жизни среднего ипотечного кредита. Сейчас же, когда ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, банкам плавающие ставки могут быть интересны для минимизации процентного риска и поддержания маржинальности их кредитования, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

«Банки всегда были и будут заинтересованы в предоставлении кредитов по плавающим ставкам», — утверждает генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Тем не менее, считает она, население пока не готово брать на себя риск увеличения стоимости заимствований, не привыкло к низким ставкам и не уверено в длительности такой ситуации. «В то же время и банки не стремятся развивать такое кредитование из-за репутационных рисков при росте ставок и возможности принятия в такой ситуации политических решений по их ограничению», — добавляет Розенцвет.

Важным условием для массового распространения плавающих ипотечных ставок является предсказуемая денежно-кредитная политика регулятора, а также отсутствие внешних шоков, полагает Егор Лопатин.

Ипотечные кредиты с плавающей ставкой не будут популярны ближайшие два-три года, считает Антон Павлов. «Обоюдный интерес банков и населения к ипотеке с плавающей ставкой может возникнуть при условии длительного (от пяти лет) периода макроэкономической стабильности в стране и устойчивого тренда к снижению кредитных ставок», — отмечает Алина Розенцвет.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru