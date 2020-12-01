Банк «Новокиб» ввел новый вклад «Копите с выгодой».

Вклад открывается от 50 тыс. рублей на 540 дней. Процентная ставка составляет 4,3% годовых.

Дополнительные взносы принимаются от 1 тыс. рублей не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие предусмотрено до уровня неснижаемого остатка, равного первоначальной сумме вклада.

Проценты раз в полгода капитализируются.

При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный период капитализации выплачиваются по действующей ставке вклада.