Банк «Россия» ввел новый сезонный вклад «Морозные узоры». Депозит открывается от 3 тыс. рублей сроком от 31 до 367 дней. Процентная ставка по вкладу устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения депозита (от 3% до 4,1% годовых).

По вкладу возможны дополнительные взносы без ограничения минимальной суммы и автоматическое увеличение процентной ставки по достижению следующего порогового значения суммы депозита. Внесение дополнительных взносов прекращается за 100 дней до окончания срока действия договора.

Частичное снятие не предусмотрено.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклад можно оформить до 28 февраля 2021 года.