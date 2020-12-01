🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады ноября составила около 4,44% годовых, снизившись с почти 4,54% за вторую декаду прошлого месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.



🔹 Ипотечные кредиты с плавающей ставкой не станут популярны в ближайшие годы, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Большинство крупнейших ипотечных банков не планирует внедрять такие продукты для физлиц. Банк России в ноябрьском «Обзоре финансовой стабильности» допускал, что в условиях достижения ставками минимального уровня кредитные организации могут быть заинтересованы в развитии ипотеки по плавающим ставкам.

🔹 Три банка с иностранными акционерами в октябре показали резкое снижение капитала. Так, ИНГ Банк (Евразия) сократил капитал на 30% до 26,9 млрд рублей, Нордеа Банк — на 26,7% до 22,2 млрд. Эйч-Эс-Би-Си Банк показал снижение на 10,5% до 10,8 млрд рублей. Эти банки стали лидерами по сокращению капитала в относительном выражении. Аналитики считают, что причина — в значительных перечислениях головным структурам.

🔹 Центробанк подготовил изменения по регулированию риска ликвидности системно значимых банков. Так, регулятор планирует расширить перечень высоколиквидных активов — в их состав можно будет включать ипотечные ценные бумаги с поручительством единого института развития в жилищной сфере.