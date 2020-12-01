Банк «Кубань Кредит» ввел вклад «Зимняя сказка». При оформлении в отделении банка доходность депозита составит 4,25—4,4%, в интернет-банке — 4,5—4,7% годовых. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.
Срок — 91 и 181 день. При пополнении наличными минимальная сумма дополнительного взноса составляет 1 тыс. рублей, при прочих способах пополнения минимальный дополнительный взнос не устанавливается.
Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.
При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада до востребования.