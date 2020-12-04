Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

ВТБ снизил ставку по базовым ипотечным программам при оформлении кредита онлайн. Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п. п. Новые условия доступны заемщикам при приобретении квартиры в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка.

Абсолют Банк начал прием заявок по стандартным ипотечным программам на покупку жилья на первичном и вторичном рынке с новыми условиями. Теперь первоначальный взнос может составлять от 10% стоимости приобретаемого объекта, при условии, что заемщик предоставит банку документы, подтверждающие право собственности на другой объект недвижимости.

Банк ДОМ.РФ запустил новогоднюю акцию по ипотеке. С 4 декабря процентные ставки снижены на 0,5 процентного пункта по наиболее востребованным ипотечным программам, действующим как на первичном, так и на вторичном рынке. Сниженные процентные ставки доступны при условии получения кредита до 31 декабря текущего года.

Совкомбанк запустил акцию по ипотечному кредитованию «Зимняя». По ее условиям заемщик сможет снизить ставку на 1,3 процентного пункта по кредиту на приобретение квартиры или апартаментов на вторичном рынке. Акция действует при оформлении ипотеки на сумму от 8 млн рублей для объектов, расположенных на территории Москвы и Московской области, от 4 млн рублей для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3 млн рублей для других регионов.

Севергазбанк предлагает скидки к процентным ставкам по ипотечным кредитам для клиентов, отмечающих день рождения. Подать заявку, чтобы получить скидку по ставке, нужно в течение пяти дней до своего дня рождения или пяти дней после (включая дату праздника). Скидка к процентной ставке по ипотеке равна 0,15 п. п. и распространяется на различные виды ипотечных кредитов, включая кредиты на жилье в новостройках, на вторичном рынке, рефинансирование ипотеки сторонних банков.