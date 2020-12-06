Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

ВТБ запустил новую бонусную опцию «Инвестиции» для держателей «Мультикарты». За оплату покупок клиент получает кешбэк, который начисляется на его брокерский счет и может быть инвестирован в покупку ценных бумаг на фондовом рынке.

Для держателей карт Visa банка «Русский Стандарт» стал доступен сервис «Кошелек Pay». Пользователям необходимо установить бесплатное приложение «Кошелек», после чего зарегистрировать платежную карту.



Клиенты ВТБ могут дистанционно оформить предодобренную цифровую кредитную карту. Клиент может самостоятельно выбрать платежную систему, вид карты — классическую «Карта возможностей», с опцией кешбэк или Travel (для владельцев пакета услуг «Привилегия») и задать кредитный лимит.



Об изменениях по картам в части бонусных программ, кешбэка, процента на остаток, процента за кредит и стоимости обслуживания с 1 декабря читайте здесь.