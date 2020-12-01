Консорциум Libra Association, созданный компанией Facebook, принял решение о смене названия на Diem Association. В связи с этим наименование запускаемой организацией криптовалюты Libra было изменено на Diem — об этом, как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, сообщил во вторник исполнительный директор базирующегося в Женеве консорциума Стюарт Леви.

«Первоначальное название было связано с ранней версией проекта, получившей неблагоприятный отклик. [Из-за этого] мы резко изменили этот проект», — сказал Леви. По его словам, смена наименования призвана подчеркнуть обновленную и упрощенную структуру платформы.

Как поясняется, таким образом компания обновила усилия в стремлении получить необходимое одобрение со стороны регулирующих органов.

Точные сроки эмиссии новой криптовалюты глава Diem Association не приводит. 27 ноября газета Financial Times информировала, что выпуск Libra в обращение планируется в январе 2021 года.



Компания Facebook в июне 2019 года объявила, что планирует выпустить собственную криптовалюту. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, в которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу. Власти США выразили обеспокоенность относительно надежности валюты, а министры финансов стран G7 предупредили, что Libra может негативным образом повлиять на функционирование международной валютной системы. Позднее стало известно, что из проекта Facebook по созданию Libra вышли ряд компаний, в том числе Visa, Mastercard, PayPal и eBay.