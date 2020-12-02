Промсвязьбанк ввел вклад «Зимнее чудо».

Срок депозита составляет 250 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 50-й день — 5,5%, с 51-го по 100-й день — 4,25%, со 101-го по 250-й день — 4%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 4,35%. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Пополнять вклад можно в течение 50 дней с даты оформления.

Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Оформить депозит можно в отделениях банка, а также через интернет-банк или мобильный банк.