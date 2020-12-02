Фондовые торги в РФ завершились в среду в «зеленой зоне», показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,33% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и достиг 3 189,61 пункта. Индекс РТС прибавил 1,86%, дойдя до отметки 1 335,44.

Акции «Норильского никеля» прибавили в цене 4,77%, «ЛУКОЙЛа» — 2,26%, Московской биржи — 1,99%, СберБанка — 1,6%, «Газпрома» — 0,88%. Котировки бумаг «Полюса» и «Яндекса» снизились на 1,75%, Mail.ru — на 0,66%, «Магнита» — на 0,59%, МТС — на 0,17%.



«В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, покупкам в наших бумагах способствовало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить 0,5%, поднявшись в район 47,6 доллара за баррель. С другой, давление на рынок оказывала динамика западных площадок... В результате позитивная составляющая внешнего фона возобладала», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи обновил локальные максимумы и сделал существенный шаг к отметке 3 200 пунктов, выступающей ближайшим сопротивлением. В этом же районе в начале года рынок установил исторические максимумы. Пробой данной отметки может сигнализировать о высоких шансах на продолжение восходящей динамики, ближайшей целью которой выступит район 3 300 пунктов», — добавляет эксперт.