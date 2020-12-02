Рубль укрепил позиции к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 75,31 рубля, что на 54 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 90,97 рубля (минус 51 копейка).

С начала торгов было проведено 60,5 тыс. сделок с долларом на 3,15 млрд долларов и около 6,4 тыс. сделок с евро на 360 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 75,16—75,96 рубля за доллар и 90,86—91,65 рубля за евро.



«Основную поддержку российская валюта получала, по-видимому, с рынка нефти, где котировки марки Brent прибавляли к концу дня полпроцента. Общая ситуация на глобальных рынках сохранялась неоднозначной, и на этом фоне рубль выглядел достаточно сильным. Так, европейские фондовые индексы к вечеру показывали смешанную динамику, индексы США после первых часов торговались в минусе. Индекс доллара демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, а основные «коллеги» рубля по рынкам EM преимущественно снижались», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«В четверг можем увидеть новый всплеск волатильности, вызванный новостями об ОПЕК+. В базовом сценарии доллар закрепится ниже 75,5, евро — ниже 91», — прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.



«Есть определенные опасения, что альянс ОПЕК+ завтра не сможет согласовать отмену с января увеличения добычи на 2 миллиона баррелей в день, что может привести к резкому снижению нефтяных котировок. Наш базовый сценарий подразумевает, что отсрочку на три месяца все-таки удастся согласовать. Устранение неопределенности может стать драйвером тестирования 50 долларов за баррель по Brent. В этом случае рубль получит импульс, который позволит войти в область 74,5—75», — рассуждает начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Михаил Шульгин.