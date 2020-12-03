Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в октябре 2020 года снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,18 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 1%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Белгородской области (11,23 тыс. рублей), Москве (11,04 тыс. рублей), Ростовской области (9,09 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (8,99 тыс. рублей), а также в Краснодарском крае (8,89 тыс. рублей).

Самый большой рост среднего чека микрозайма отмечен в Белгородской области (плюс 45,9%), Приморском крае (плюс 9,3%) и Республике Саха (Якутия) (плюс 8,8%). Более чем в половине регионов РФ средний размер займа снизился, в том числе в Кемеровской области (минус 26,2%), Алтайском (минус 18,1%) и Ставропольском (минус 13,5%) краях.