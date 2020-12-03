Российские клиенты интернет-магазинов в этом году снизили свои расходы на покупки в период международной распродажи «Черная пятница — 2020» в сравнении с результатами прошлогодней распродажи. Рост показали только покупки онлайн-игр. Такие результаты представила QIWI, проанализировав данные эквайринговых платежей в пользу сотен интернет-магазинов и провайдеров, подключенных к платежным каналам компании.

Так, в пятницу, 27 ноября, оборот магазинов снизился на 12%, а количество трансакций — на 36% в сравнении с «черной пятницей» 29 ноября 2019 года. В то же время неделя распродаж 23—29 ноября показала снижение оборота на 17% и количества трансакций — на 40% в сравнении с аналогичной неделей распродаж прошлого года. Средняя сумма онлайн-покупок в этом году составила 741 рубль.



В связи с принятыми в крупных городах карантинными мерами сильное снижение результатов показали категории билетов в кино и на развлекательные мероприятия. Во время отчетной недели оборот и количество покупок билетов в кино снизились на 69% в сравнении с аналогичной неделей прошлого года. Средний чек составил 878 рублей. Развлекательные мероприятия показали снижение оборота на 60% и количества трансакций на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек для этой категории составил 998 рублей.

«Большинство компаний в этом году запустили распродажи «черной пятницы» за одну-две недели до официального дня, но, к сожалению, это не позволило привлечь больше клиентов. В этом году покупательная способность россиян снизилась в связи с пандемией, поэтому многие экономно подошли к покупкам в период распродажи», — отмечает директор по развитию интернет-эквайринга QIWI Ришат Аббазов.

В то же время рост спроса показали онлайн-игры: за неделю оборот и количество трансакций выросли на 51% и 32% в сравнении с аналогичной неделей прошлого года. Средний чек покупок российских геймеров составил 370 рублей.

Регионами с самыми высокими расходами за неделю стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.