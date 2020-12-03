Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Росбанка на уровне суверенного «BBB», прогноз по рейтингам — «стабильный». Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «F2», рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2», рейтинг устойчивости — на уровне «bbb-».

«Долгосрочные РДЭ Росбанка «BBB» и рейтинг поддержки «2» отражают высокую вероятность предоставления поддержки от материнской организации, Societe Generale S.A., Франция («A-» / прогноз «стабильный» / «a-»), в случае необходимости», — поясняется в релизе агентства.

По мнению Fitch, материнская структура имеет сильную готовность предоставлять поддержку дочернему банку с учетом мажоритарной собственности, высокой степени операционной и управленческой интеграции между банком и материнской структурой, сохраняющейся стратегической значимости российского рынка для материнской организации, высоких репутационных рисков в случае дефолта дочерней структуры с учетом широкого международного присутствия материнской организации и в целом небольшого размера дочернего банка относительно материнского, что ограничивает стоимость потенциальной поддержки.

РДЭ банка сдерживаются страновым потолком Российской Федерации «BBB». Страновой потолок отражает трансфертный риск и риск конвертации и ограничивает степень, в которой поддержка со стороны иностранного акционера может учитываться в долгосрочном РДЭ банка в иностранной валюте.

Отмечается, что краткосрочный РДЭ «F2» соответствует более высокому из двух возможных вариантов для долгосрочного РДЭ «BBB» и отражает мнение Fitch, что источник поддержки имеет сильную позицию ликвидности и будет готов предоставить поддержку банку в случае необходимости. Аналитики агентства не видят никаких существенных препятствий для быстрого притока средств для Росбанка от его иностранного акционера.

Отмечается, что рейтинг устойчивости Росбанка «bbb-» отражает хорошую клиентскую базу, сдержанный аппетит к риску, консервативную бизнес-модель и сильное качество управления, что обусловлено тесной интеграцией с материнской структурой с высоким рейтингом, а также сильные качество активов, капитализацию и ликвидность. Рейтинг устойчивости банка также учитывает умеренную прибыльность, что Fitch рассматривает как относительно слабый рейтинговый фактор.

«Негативное влияние пандемии коронавируса и связанного с этим замедления экономической активности в России на финансовый профиль банка является на сегодня управляемым и обусловило лишь умеренное ухудшение качества активов и приемлемое увеличение стоимости риска», — отмечают в агентстве. По мнению Fitch, рейтинг устойчивости Росбанка может выдержать дополнительное давление на качество активов с учетом хорошего запаса капитала и адекватной прибыльности до отчислений под обесценение.