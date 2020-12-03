Клиенты ВТБ с 3 декабря могут дистанционно оформить предодобренную цифровую кредитную карту, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Оформление цифровой кредитной карты доступно в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» и занимает всего несколько минут. Клиент может самостоятельно выбрать платежную систему, вид карты — классическую «Карта возможностей», с опцией кешбэк или Travel (для владельцев пакета услуг «Привилегия») — и задать кредитный лимит», — говорится в релизе.

Сразу после онлайн-заключения кредитного договора выпущенную цифровую карту можно загрузить в электронный кошелек на смартфоне и оплачивать ею все покупки и услуги. Посещать отделение банка не нужно.