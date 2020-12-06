Банк Жилищного Финансирования предлагает уникальную для рынка опцию «Отмена платежа — Просто 0» в рамках продукта «Кредит под залог». Данная опция позволит не платить по кредиту в течение шести месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная сумма кредита может составлять до 20 млн рублей.



Параметры и процедура рассмотрения заявки в рамках применения опции «Отмена платежа — Просто 0» соответствуют условиям продукта «Кредит под залог».

В банке отмечают, что можно получить кредит под залог недвижимости, который выдается за один день. Запуск опции «Отмена платежа — Просто 0» особенно актуален перед новогодними праздниками, когда возрастают траты по всем статьям бюджета. Благодаря введению этой опции клиенты получают возможность потратить деньги на то, что им необходимо и что не позволяет текущий бюджет.