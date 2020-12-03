Практика финансового уполномоченного по рассмотрению обращений потребителей микрофинансовых организаций (МФО) выявила новые случаи неправомерного взимания платы за дополнительные услуги при выдаче и обслуживании займов, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.



В России с 1 января 2020 года действует новый порядок рассмотрения споров потребителей с МФО. До подачи иска к МФО потребитель обязан обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры с размером требований до 500 тыс. рублей. Принятие и рассмотрение обращений потребителей осуществляется финомбудсменом бесплатно.

Из обращений потребителей следует, что некоторые МФО пользуются различного рода уловками для взимания дополнительных денег с клиента. «Самые распространенные случаи — это предоставление якобы дополнительных услуг за плату. Для этого используются различные юридические конструкции, например с клиентом заключаются агентские или иные договоры в дополнение к договору займа и фактически взимаются дополнительные средства за сам процесс оформления займа и за погашение займа», — говорит Воронин.

Так, в одном из выявленных случаев МФО предоставила потенциальному клиенту доступ в Интернете к сервису по подбору займа, на котором он заполнил заявление и с помощью которого впоследствии заключил договор займа. Этот сервис располагался на сайте, зарегистрированном на третье лицо, но при этом МФО признавала его своим официальным сайтом.

«Дело в том, что это был единственный путь, по которому потребитель мог получить заем от этой МФО, она установила безальтернативные условия процесса одобрения и выдачи кредитных средств. Взимание платы за сам процесс рассмотрения и выдачи денег является неправомерным. Другое дело, если бы этот сервис был дополнительной возможностью к бесплатным и привычным операциям по получению займа. Тогда клиент мог бы по своей воле им воспользоваться и заплатить деньги», — объясняет Воронин.

Еще одно обращение потребителя услуг МФО выявило неправомерную дополнительную платную услугу за перевод заемщиком денег в счет погашения кредита. МФО предоставила возможность погашения займа с использованием платежных банковских карт на официальном сайте этой организации и сделала это платной услугой. При этом фактически все действия по организации платежа заемщика осуществлялись банковскими организациями, никаких действий, кроме погашения задолженности по займу, МФО в интересах заемщика не совершала. В результате при погашении задолженности жительница Санкт-Петербурга заплатила МФО дополнительно 780 рублей за такую услугу. Финансовый уполномоченный удовлетворил требования клиентки МФО и взыскал с организации указанную сумму.

Воронин отмечает, что затраты компаний на подобные сервисы, когда они становятся частью обязательных операций, без которых не состоится кредитование потребителя, должны учитываться в составе платы за предоставление займа (процентной ставки). «А взимание дополнительных комиссий с заемщика возможно лишь за те дополнительные услуги, которые представляют для него самостоятельную ценность», — заключил главный финансовый уполномоченный.

За десять месяцев этого года финансовому уполномоченному поступило 591 обращение по спорам в отношении МФО. По результатам рассмотрения обращений финансовыми уполномоченными принято 114 решений по существу спора.