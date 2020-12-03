Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинги ЮниКредит Банка и Ситибанка.

Так, Ситибанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента были подтверждены на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. РДЭ банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, отраженной в рейтинге устойчивости «bbb», и подкрепляются потенциалом предоставления ему поддержки со стороны стопроцентного собственника — Citigroup Inc., поясняется в сообщении агентства.

Рейтинг устойчивости Ситибанка отражает его стабильно сильное качество активов, хорошие запасы капитала и ликвидности, консервативные риск-аппетит и менеджмент, на которые благоприятно влияет тесная интеграция с материнским банком с более высоким рейтингом. В числе прочего отмечается, что, по мнению Fitch, влияние продолжающейся экономической рецессии и пандемии COVID-19 на кредитный профиль Ситибанка до сих пор было умеренным.

Долгосрочные РДЭ ЮниКредит Банка подтверждены на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Подтверждение рейтингов отражает ограниченный характер изменений в кредитном профиле банка с момента его последнего пересмотра в мае 2020 года, указывают эксперты.

РДЭ «ЮниКредита» обусловлены его собственной кредитоспособностью, отраженной в рейтинге устойчивости «bbb-». По оценке Fitch, некоторые аспекты кредитного профиля банка соответствуют рейтингу устойчивости «bbb» (в частности, качество активов и капитализация), однако рейтинг устойчивости российской кредитной организации ограничивают РДЭ ее материнского банка — итальянского UniCredit S.p.A. По мнению аналитиков, кредитный профиль ЮниКредит Банка тесно связан с кредитным профилем UniCredit. «Стабильный» прогноз по РДЭ отражает аналогичный прогноз по рейтингам материнского банка.

Рейтинг устойчивости ЮниКредит Банка по-прежнему отражает его консервативные аппетит к риску и менеджмент, устойчивое качество активов и высокие показатели достаточности капитала.



Fitch одновременно отозвало рейтинги ЮниКредит Банка и Ситибанка по причинам коммерческого характера, говорится в соответствующих релизах.

